В зоне АТО три обстрела, пострадал один боец

Нарушения перемирия зафиксированы возле поселков Пески и Луганское, а также возле шахты Бутовка. Противник применял минометы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

С начала нынешних суток сепаратисты три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Пострадал один военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО вечером во вторник, 13 марта.

"С начала суток зафиксировано три обстрела позиций сил АТО… В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное", – говорится в сводке.

В частности, по укреплениям возле поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На донецком направлении сепаратисты вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО возле поселка Пески, а из стрелкового оружия обстреляли защитников шахты Бутовка.

Напомним, за сутки 12 марта на Донбассе зафиксировали пять вражеских обстрелов. Два бойца ВСУ получили ранения.

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