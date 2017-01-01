В зоне АТО три обстрела, пострадал один боец
С начала нынешних суток сепаратисты три раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Пострадал один военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО вечером во вторник, 13 марта.
"С начала суток зафиксировано три обстрела позиций сил АТО… В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное", – говорится в сводке.
В частности, по укреплениям возле поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
На донецком направлении сепаратисты вели огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО возле поселка Пески, а из стрелкового оружия обстреляли защитников шахты Бутовка.
Напомним, за сутки 12 марта на Донбассе зафиксировали пять вражеских обстрелов. Два бойца ВСУ получили ранения.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet