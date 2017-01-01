СБУ выдворила поляка, который сжег герб Украины в камине

Студент из Польши во время отдыха с друзьями в ресторане публично сжег в камине стилизованное изображение Герба Украины, которое украшало стену зала.

СБУ принудительно вернула в Польшу гражданина этой страны, студента одного из тернопольских вузов, за унижение национального достоинства украинцев. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в ресторане публично сжег в камине стилизованное изображение Малого Государственного герба Украины, которое украшало стену зала.

"Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременно несоответствия его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства 12 марта правонарушитель принудительно возвращен на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года", - сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ выразили благодарность администрации ресторана и руководству вуза, благодаря которым удалось оперативно расследовать обстоятельства инцидента.

Ранее в Ивано-Франковской области хозяин базы отдыха заставил польского туриста поднять флаг УПА, который тот перед этим самовольно снял.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet