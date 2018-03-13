Большинство украинцев недовольны своей зарплатой - опрос

Только каждому десятому украинцу, а именно 12%, хватает заработанных денег. Среди женщин недовольных своей зарплатой оказалось больше, чем среди мужчин.

Большинство работающих жителей Украины, а именно 85%, недовольны своей заработной платой. Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, пишет Зеркало недели во вторник, 13 марта.



Так, только каждому десятому украинцу - 12% - хватает заработанных денег.



При этом несколько большее число тех, кому недостаточно заработанных денег, приходится на женщин, а также "сорокалетних" и "пятидесятилетних" жителей страны. Сравнительно меньшее - на жителей областных центров.

Исследование проводилось компанией R&B с 7 по 16 февраля 2018 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ЛДНР.