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Большинство украинцев недовольны своей зарплатой - опрос

Комментариев: 1
Только каждому десятому украинцу, а именно 12%, хватает заработанных денег. Среди женщин недовольных своей зарплатой оказалось больше, чем среди мужчин.
Только каждому десятому украинцу хватает заработанных денег
Только каждому десятому украинцу хватает заработанных денег
Корреспондент.net

Большинство работающих жителей Украины, а именно 85%, недовольны своей заработной платой. Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, пишет Зеркало недели во вторник, 13 марта.

Так, только каждому десятому украинцу - 12% - хватает заработанных денег.

При этом несколько большее число тех, кому недостаточно заработанных денег, приходится на женщин, а также "сорокалетних" и "пятидесятилетних" жителей страны. Сравнительно меньшее - на жителей областных центров.

Исследование проводилось компанией R&B с 7 по 16 февраля 2018 среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ЛДНР.

 
 
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Теги: Украина, соцопросы, зарплаты, деньги, опрос, заработная плата, зарплата
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Комментариев (1)
zveroboy111    13.03.2018, 22:01
Оценка:  +5
zveroboy111
Нічого. Головне, щоб депутатлєрам, їх прихвостням та їх діткам на кокс в бардачку та повій в басейні вистачало.
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