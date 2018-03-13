В ЕС недовольны выполнением Украиной их требований

Страны-члены ЕС и близкие союзники Украины создали неофициальный документ, в котором говорится, что правительство не в полной мере выполняет критерии ЕС и МВФ, сообщил корреспондент Радио Свобода.

В ЕС заявили о неполном выполнении Украиной требований Евросоюза и МВФ

Украина недостаточно выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда. Об этом говорится в документе, который подготовили министры иностранных дел стран Европейского Союза, сообщил в соцсети Twitter во вторник, 13 марта, корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, документ подготовили 13 стран-членов ЕС.

"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Советом ЕС на уровне глав МИД 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет критерии ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают об опасности отката", - написал он.

13 EU member states & close allies of #Ukraine have authored a non-paper ahead of the FAC discussion on 19 March stating that "the government is not fully delivering on EU and IMF benchmarks. Civil society activists and experts warn of the risk of backsliding." — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 марта 2018 г.

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила о значительном сдвиге реформ в Украине.