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В ЕС недовольны выполнением Украиной их требований

Комментариев: 1
Страны-члены ЕС и близкие союзники Украины создали неофициальный документ, в котором говорится, что правительство не в полной мере выполняет критерии ЕС и МВФ, сообщил корреспондент Радио Свобода.
В ЕС заявили о неполном выполнении Украиной требований Евросоюза и МВФ
В ЕС заявили о неполном выполнении Украиной требований Евросоюза и МВФ

Украина недостаточно выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда. Об этом говорится в документе, который подготовили министры иностранных дел стран Европейского Союза, сообщил в соцсети Twitter во вторник, 13 марта, корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его словам, документ подготовили 13 стран-членов ЕС.

"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Советом ЕС на уровне глав МИД 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет критерии ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают об опасности отката", - написал он.

 

 

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини заявила о значительном сдвиге реформ в Украине.

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Теги: Украина, ЕС, МВФ, Украина-ЕС, Евросоюз, транш МВФ
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Комментариев (1)
A-N-T    13.03.2018, 23:07
Оценка:  0
A-N-T
ах таки вороги кругом...
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