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Суд арестовал школьника, убившего мужчину и ребенка в Павлограде

Комментариев: 2
Сначала подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, потом набросился на его беременную жену. После этого школьник зарезал ребенка, который в тот момент проснулся и начал плакать.
Суд взял под стражу школьника, который убил мужчину и ребенка в Павлограде
Суд взял под стражу школьника, который убил мужчину и ребенка в Павлограде
beg.dp.ua

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области избрал 18-летнему Валентину Земцову, подозреваемому в двойном убийстве и покушении на убийство, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда области во вторник, 13 марта.

Там отметили, что родственники подозреваемого, о чем ранее сообщили местные СМИ, в суде не работают.

"Судья Земцова Л. отчислена из штата Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области 22 апреля 2005 года в связи с подачей заявления об отставке", - сказано в сообщении.

По данным журналистов, Земцова - приемная мать подозреваемого. 

Напомним, ученик 11-А класса школы №3 в Павлограде Валентин Земцов ночью 10 марта, разбив стекло окна, проник в соседский дом и ножом зарезал 30-летнего мужчину и 4-летнего ребенка. Также парень ранил 35-летнюю беременную жену убитого.

 

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Теги: дети, беременность, суд, семья, арест, убийство, школьник, Днепропетровская область, Павлоград
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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kost76    13.03.2018, 22:47
Оценка:  +4
kost76
Урод,руки ему отражать и глаза выколоть и то сволочь не про чувствует даже. Люди,а его к таковым я даже не причисляют,не совершают такого. Урод!!!
Vasya_iz_Ivanovo    13.03.2018, 22:01
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Теперь общество возьмет его на пожизненное содержание - несколько лет психушки потом инвалидность пожизненная с выплатой пенсии, гуманизьм однако.
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