Суд арестовал школьника, убившего мужчину и ребенка в Павлограде

Сначала подозреваемый нанес многочисленные ножевые ранения мужчине, потом набросился на его беременную жену. После этого школьник зарезал ребенка, который в тот момент проснулся и начал плакать.

Суд взял под стражу школьника, который убил мужчину и ребенка в Павлограде beg.dp.ua

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области избрал 18-летнему Валентину Земцову, подозреваемому в двойном убийстве и покушении на убийство, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда области во вторник, 13 марта.

Там отметили, что родственники подозреваемого, о чем ранее сообщили местные СМИ, в суде не работают.

"Судья Земцова Л. отчислена из штата Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области 22 апреля 2005 года в связи с подачей заявления об отставке", - сказано в сообщении.

По данным журналистов, Земцова - приемная мать подозреваемого.

Напомним, ученик 11-А класса школы №3 в Павлограде Валентин Земцов ночью 10 марта, разбив стекло окна, проник в соседский дом и ножом зарезал 30-летнего мужчину и 4-летнего ребенка. Также парень ранил 35-летнюю беременную жену убитого.

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