В Кропивницком задержан за взятку глава пенитенциарного заведения

Майор внутренней службы требовал 11 тысяч гривен от местного жителя за прием передач для задержанных, которые содержали запрещенные предметы.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством военной прокуратуры разоблачили в Кропивницком на взятке исполняющего обязанности начальника одного из учреждений по вопросам исполнения наказаний. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ во вторник, 13 марта.

"Правоохранители установили, что майор внутренней службы требовал 11 тысяч гривен от местного жителя за прием передач для задержанных, которые содержали запрещенные предметы. Сотрудники СБУ задержали чиновника в служебном кабинете после получения третьей части неправомерной выгоды в размере 3,7 тысяч гривен", – сообщили в спецслужбе.

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Открыто уголовное производство за получение взятки. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Ранее в Хмельницкой области правоохранители разоблачили руководителя исправительной колонии и его заместителя, которые требовали взятку за содействие в условно-досрочном освобождении осужденного.

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