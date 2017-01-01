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В ОБСЕ за сутки насчитали 41 взрыв на Донбассе

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировали 40 взрывов в Донецкой области и один – в Луганской.
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе
ОБСЕ/Facebook

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 11 марта по 19:30 12 марта зафиксировала 41 взрыв. Об этом говорится в отчете организации от 13 мая.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, зафиксировав примерно 40 взрывов против ориентировочно 20", – сообщили наблюдатели.

В Луганской области миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками, при этом зафиксировав аналогичное количество взрывов (один).

"Миссия зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности. 9 марта в подконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил два бронетранспортера (один БТР-80 и один типа БТР) в н.п. Верхнеторецкое", – говорится в отчете.

12 марта команда СММ видела три бронированные разведывательные машины (две БРМ-1К и одну БРДМ-2) и восемь боевых машин пехоты (пять БМП-1 и три неустановленного типа) в н.п. Попасная, а также две БМП-2 на северной окраине участка разведения в районе Золотого.

"12 марта в неподконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ обнаружил 9 БМП-1 и два бронетранспортера (MT-ЛБ) возле Лобачевого", – отметили в ОБСЕ.

Сепаратисты не пустили ОБСЕ к границе с Россией

Ранее сообщалось, что на неконтролируемой территории Донбасса во время патрулирования сотрудники СММ ОБСЕ попали под прицел.

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Теги: взрыв, Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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