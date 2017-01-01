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Во Львове бросили взрывчатку к польскому Мемориалу орлят

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Взрыв прогремел в 15 метрах от хозяйственных помещений. В результате инцидента никто не пострадал, надгробия также не повреждены.
Полиция на месте взрыва возле польского Мемориала орлят во Львове
Полиция на месте взрыва возле польского Мемориала орлят во Львове
city-adm.lviv.ua
 
Во Львове вечером 13 марта на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят произошел взрыв, сообщает пресс-служба Львовского горсовета. 
 
В результате взрыва никто не пострадал, надгробия также не повреждены. 
 
"По словам охранника, взрыв прогремел в 15 м от хозяйственных помещений. Выглядит так, что на травник из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал", – рассказал директор Музея Лычаковское кладбище Михаил Нагай.
 
В то же время депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил в Facebook, что взрыв произошел недалеко от польского Мемориала орлят на ул. Мечникова. 
 
"Возле Лычаковского кладбища, по словам свидетелей, взорвался неизвестный предмет, бросили метров с 20 до захоронения польских орлят, сейчас на месте полиция пожарная и взрывотехники", – написал он.


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Теги: Польша, Львов, памятник, взрыв, Лычаковское кладбище
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Источник: korrespondent.net

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