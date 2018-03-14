Итоги 13 марта: Уход Тиллерсона и смерть Стивена Хокинга

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 13 марта:

Умер известный телеведущий Олесь Терещенко



Летом 2017 года у телеведущего был диагностирован рак. После сообщения о сложной онкологической болезни, неравнодушные начали сбор средств на лечение.

Олесь Терещенко работал на национальном телевидении - канале UA:Первый. Ранее он был телеведущим Студии 1+1, вел международные новости.



Трамп уволил Тиллерсона с поста главы Госдепа

Читай также: Были разногласия: Трамп объяснил отставку Тиллерсона

Президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео во главе ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Трамп объяснил причины увольнения Тиллерсона разногласиями между ними, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.

В украинских школах введут новый предмет

Новый предмет можно будет изучать с 10 класса. Курс рассчитан на тех, кто не планирует сдавать ВНО по естественным предметам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Евросоюз недоволен выполнением Украиной его требований

Украина недостаточно выполняет требования Евросоюза и Международного валютного фонда. Об этом говорится в документе, который подготовили министры иностранных дел стран Европейского Союза. Документ подготовили 13 стран-членов ЕС.

Порошенко призвал страны G7 ​осудить и не признавать выборы РФ в Крыму

Президент Петр Порошенко призвал Большую семерку не признавать российские выборы в Крыму, а также не допустить участие граждан G7 и ЕС в мониторинге этих выборов. Об этом глава государства сказал во время встречи с послами США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Украинцы не смогут хоронить родных без решения суда

Для того чтобы похоронить человека, нужна будет экспертиза, которую должен назначить суд. Его решения придется ждать минимум трое суток. При этом хранить тело в морге будет запрещено.

Скончался известный британский физик Стивен Хокинг

Умер известный британский физик Стивен Хокинг. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на семью ученого. Физик-теоретик скончался на 77-м году жизни.

Россия пригрозила запретить работу всех британских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ни одно британское средство массовой информации не будет работать на территории России, если в Британии закроют российский телеканал Russia Today.

“Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today“, – сказала она.