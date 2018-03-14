Минздрав отменил талоны на прием к врачу

С 13 марта вместо бумажных талонов остается только форма Журнал регистрации амбулаторных пациентов. А вместо диспансеризации будет переход на скрининговые осмотры.

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Министерство здравоохранения отменило талоны, отчетность по диспансерному осмотру и обязательные медицинские карты для поступления в школу. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

Как отмечается, с 13 марта вместо бумажных талонов остается только форма Журнал регистрации амбулаторных пациентов - туда информация будет переносится автоматически из записей амбулаторной карты. В больницах, где нет компьютеров, эту форму пока будут заполнять в бумажном варианте.

Минздрав утверждает, что все талоны в медучреждениях первичной ступени просто складывали в коробки, потому что вся нужная информация фиксируется в карте больного.

Вместо диспансеризации - регулярного осмотра здоровых людей - со средины этого года будет переход на скрининговые осмотры по группам риска.

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Также с 13 марта не будет книги записи вызовов врачей на дом - врач не должен будет отчитываться об обязательных посещениях пациента, а предоставлять только информацию о количестве обращений и количестве посещений. Врач и пациент получат доступ к контактным номерам друг друга и смогут связываться напрямую, чтобы вместе решать, нужен ли визит на дом.

“Приказом Министерства отменены талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. Минздрав начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей“, - говорится в сообщении.

В Минздраве назвали формы первичной медицинской документации “морально устарелыми“.

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“Готовится унификация существующих форм амбулаторных карт и их согласования с процессами компьютеризации. В результате должен остаться только один вид амбулаторной карты, который будет учитывать особенности оказания медицинской помощи взрослым и детям“, - говорится в сообщении.

Также медкарта теперь будет не нужна для ребенка для поступления в школу или детский сад. Не будет и “медицинской карты студента“ - только общая амбулаторная карта.

Напомним, после апреля Министерство здравоохранения в рамках программы Доступные лекарства планирует ввести в действие услугу электронный рецепт.