В Днепре воры устроили смертельное ДТП

Трое мужчин на автомобиле Audi столкнулись с Daewoo. В результате водитель Daewoo погиб на месте, а виновники ДТП пытались скрыться с места преступления.

Правоохранители задержали в Днепре трех мужчин, подозреваемых в совершении краж, которые стали виновниками смертельного дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции в Днепропетровской области.

"Полиция задержала трех мужчин, которые на автомобиле Audi устроили смертельную ДТП. Все трое обоснованно подозреваются в совершении ряда краж из автомобилей в г. Днепр", - говорится в сообщении.

Во время осмотра автомобиля задержанных полицейские изъяли две единицы огнестрельного оружия. Также отмечается, что сообщение о смертельном ДТП поступило в полицию около 16:30.

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"На ул. Калиновой автомобиль Audi столкнулся с Daewoo, в результате водитель Daewoo погиб на месте, водитель и двое пассажиров Audi пытались скрыться с места совершения очередной кражи", - сообщила пресс-служба.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками управления уголовного розыска и доставлены в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции Днепра. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП.

Напомним, в Днепропетровской области в воскресенье, 11 марта, грузовик столкнулся с легковым авто и загорелся.

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