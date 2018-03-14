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Блеф спас украинских военных от штурма в Крыму - Турчинов

Комментариев: 2
Турчинов рассказал, что пытался связаться с Путиным, однако его не признавали.
РФ ставила украинским военным ультиматум
РФ ставила украинским военным ультиматум
militaryreview.su

Секретарь СНБО Александр Турчинов, будучи в 2014 году исполняющим обязанности президента Украины, рассказал, как блефовал и таким образом спас украинских военных в Крыму от штурма российской армии.

Об этом он рассказал в документальном фильме Украина. 100 дней над пропастью, от канала 1+1.

Турчинов вспоминал, что вел телефонный разговор в ночь на 2 марта 2014 года с тогдашним председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. 1 марта, по словам секретаря СНБО, к нему прибыло руководство Минобороны, Генштаба с ультиматумом от РФ. Сообщалось, что украинские подразделения в Крыму должны сложить оружие под угрозой штурма.

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Турчинов рассказал, как пытался лично связаться с Путиным, но не смог, поскольку Москва не признавала его исполняющим обязанности президента Украины.

“Ночью нашли номер Нарышкина (экс-спикер Госдумы). Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать все имеющееся оружие“, - сказал Турчинов, отметив, что именно этот блеф тогда спас украинских военных от штурма.

Нарышкин ответил, что передаст сообщение Путину. Штурма так и не произошло, а Украина получила возможность и время на укрепление позиций на случай возможного наступления армии РФ с севера и востока, добавил Турчинов.

Напомним, 21 февраля президент Петр Порошенко заявил, что полномочия экс-президента Януковича не были досрочно прекращены в феврале 2014 года, а возложены на тогдашнего главу Верховной Рады Александра Турчинова в связи с самоустранением Януковича. В тоже время он заявил, что видел в Крыму “зеленых человечков“ своими глазами. 

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Теги: Турчинов, Путин, Крым, аннексия, военные
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Комментариев (4)
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Dnepr_Dnepr    14.03.2018, 11:25
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
Какой блеф, там в армии была куча людей сливавших информацию и про этот блеф было прекрасно известно, что и показали дальнейшие события, о чем он вообще?
Петров    14.03.2018, 11:14
Оценка:  0
Петров
Предателей от власти, сдавших (или продавших) Крым, нужно судить, после чего - повесить. Что тут непонятно?
transiver11    14.03.2018, 11:24
Оценка:  0
transiver11
...жалко витю ростовского...
Шкиряк_и_Зорин    14.03.2018, 11:00
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
Герой, герой!.. Молодчина! Только Крым просрал.
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