Одессит устроил стрельбу по прохожим из окна
В Одессе пьяный мужчина во вторник, 13 марта, стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В результате стрельбы никто не пострадал. Свидетели заявляют, что мужчина целился в направлении людей, однако промазал и попал в дерево и машину.
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К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям.
На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.
Оружие у 33-летнего нарушителя было изъято. Стрелял он из собственного, зарегистрированного гладкоствольного ружья. Но зачем это делал - не смог объяснить.
Правонарушитель был доставлен в отдел полиции.
Напомним, 13 марта в Киеве мужчина устроил стрельбу в магазине из-за конфликта с кассиром. Он ранил женщину.