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Одессит устроил стрельбу по прохожим из окна

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Мужчина целился по прохожим и автомобилям. В одно авто он все-таки попал, а прохожего от пули спасло дерево. Причину стрельбы одессит объяснить не смог.
Мужчина стрелял из окна собственной квартиры
Мужчина стрелял из окна собственной квартиры
od.npu.gov.ua

В Одессе пьяный мужчина во вторник, 13 марта, стрелял из ружья по прохожим и автомобилям из окна собственной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В результате стрельбы никто не пострадал. Свидетели заявляют, что мужчина целился в направлении людей, однако промазал и попал в дерево и машину.

Задержанный стрелок
Задержанный стрелок
od.npu.gov.ua

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К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что из окна квартиры на втором этаже дома на улице Гайдара неизвестный мужчина стреляет по прохожим и автомобилям.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

Изъятое оружие
Изъятое оружие
od.npu.gov.ua

Оружие у 33-летнего нарушителя было изъято. Стрелял он из собственного, зарегистрированного гладкоствольного ружья. Но зачем это делал - не смог объяснить.

Правонарушитель был доставлен в отдел полиции.

Одессит устроил стрельбу по прохожим из окна
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Напомним, 13 марта в Киеве мужчина устроил стрельбу в магазине из-за конфликта с кассиром. Он ранил женщину.

 

 

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Теги: Одесса, стрельба, полиция
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