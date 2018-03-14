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Спасатели просят украинцев не ходить по тонкому льду

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ГСЧС предупреждает украинцев об опасности прогулок по замерзшим водоемам. Из-за потепления спасатели часто вынуждены спасать рыбаков, которые проваливаются под лед.
Рыбаки игнорируют предупреждения ГСЧС
Рыбаки игнорируют предупреждения ГСЧС
facebook.com/pg/MNS.GOV.UA

Украинцев призывают воздержаться от прогулок по тонкому льду и учитывать гидрологическую ситуацию на водоемах страны. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, граждане продолжают посещать покрытые льдом водоемы и тем самым подвергать свою жизнь опасности", – сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что несколько рыбаков из-за этого едва не расстались с жизнью.

"В частности, чудом удалось избежать беды нескольким отчаянным людям, которые не рассчитали собственных сил и вышли порыбачить на ненадежный лед… В обоих случаях решающим фактором стали своевременные сообщения в Службу спасения. Однако в период оттепели очень опасно испытывать судьбу и так бессмысленно рисковать жизнью", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Черкассах на реке Днепр под лед провалились двое парней, спасти одного не удалось.

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Теги: лед, спасатель, ГСЧС, потепление
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Источник: korrespondent.net

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