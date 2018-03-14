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В Харькове опять осквернили памятник УПА

Комментариев: 7
На мемориале неизвестные нарисовали свастику красным цветом.
Памятник УПА в очередной раз подвергся осквернению
Памятник УПА в очередной раз подвергся осквернению
kh.depo.ua

В центре Харькова вандалы осквернили памятник воинам УПА.

Неизвестные нарисовали на нем свастику красной краской. Задержать злоумышленников пока не удалось, несмотря на то, что парк и сам памятник находятся всего в паре сотен метров от полицейского отделения. Об этом сообщает ТСН

Мемориал был установлен в Молодежном парке в центре Харькова в 1992 году Харьковской областной (краевой) организацией Народного Руха Украины.

Отметим, что надругаться над этим памятником пытались уже несколько раз. Ряд актов вандализма начался с 2006 года. 

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Напомним, 5 марта этот же памятник облили красной краской. А 1 марта в Херсоне осквернили мемориал Героям Небесной Сотни. Вандалы также нарисовали красные свастики на всех фотографиях Героев. 

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Теги: памятник, вандализм, осквернение, Харьков, УПА
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Комментариев (8)
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Шкиряк_и_Зорин    14.03.2018, 12:37
Оценка:  +3
Шкиряк_и_Зорин
А есть разница между вандалом и активистом? Ведь и те, и те ведут активный образ жизни!
Коцман_Бобза    14.03.2018, 12:37
Оценка:  -2
Коцман_Бобза
А у меня встречный вопрос: а когда красноармейцы в Бурятии носили нарукавные нашивки со свастикой - это тоже было осквернением? А денежные знаки со свастикой? А нагрудные значки с надписью РСФСР и свастикой?
Шкиряк_и_Зорин    14.03.2018, 12:37
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
То есть, в целом всё это совмещается и вполне нормально! Брат (на фото он справа) то же самое мне сказал!
Коцман_Бобза    14.03.2018, 12:37
Оценка:  0
Коцман_Бобза
Если знаешь и понимаешь суть этого символа, то на все это смотришь иначе. Но безграмотные глупые люди, которые все это делают, не знают и даже не хотят знать этого. Им удобней жить в своем извращенном мирке.
Шкиряк_и_Зорин    14.03.2018, 12:37
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорин
В точку!
Vasya_iz_Ivanovo    14.03.2018, 12:38
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Тогда свастика не была осквернена Гитлером.
Коцман_Бобза    14.03.2018, 12:38
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Так Гитлер и кресты осквернил, но христиане продолжают их использовать. Да и потом - кто такой Гитлар по сравнению со свастикой?
Коцман_Бобза    14.03.2018, 12:38
Оценка:  0
Коцман_Бобза
2 Vasya_iz_Ivanovo

Кстати, извини за такое сравнение, если кто-то назовет твою мать нехорошим словом, она для тебя будет меньше значить? Может ты ее любить перестанешь? Ее ведь осквернили.
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