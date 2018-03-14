В Харькове опять осквернили памятник УПА

На мемориале неизвестные нарисовали свастику красным цветом.

В центре Харькова вандалы осквернили памятник воинам УПА.

Неизвестные нарисовали на нем свастику красной краской. Задержать злоумышленников пока не удалось, несмотря на то, что парк и сам памятник находятся всего в паре сотен метров от полицейского отделения. Об этом сообщает ТСН.

Мемориал был установлен в Молодежном парке в центре Харькова в 1992 году Харьковской областной (краевой) организацией Народного Руха Украины.

Отметим, что надругаться над этим памятником пытались уже несколько раз. Ряд актов вандализма начался с 2006 года.

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Напомним, 5 марта этот же памятник облили красной краской. А 1 марта в Херсоне осквернили мемориал Героям Небесной Сотни. Вандалы также нарисовали красные свастики на всех фотографиях Героев.