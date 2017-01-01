В Одессе СБУ блокировала контрабанду психотропов

Посылки с запрещенным веществом присылали наркодиллеру по почте.

Организатором "бизнеса" оказался гражданин одной из ближневосточных стран ssu.gov.ua/ua

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе контрабанду психотропных веществ - гражданин одной из ближневосточных стран, временно проживал в Одессе, организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Для сокрытия происхождения “товар“ направлялся в Украину транзитом через различные страны ЕС. Посылки с психотропами забирали сообщники наркодельца. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

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Правоохранители задержали организатора наркотрафика согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередной посылки, в которой было полсотни таблеток экстази.

“Стоимость изъятой партии наркотиков на “черном рынке“ составляет почти двести тысяч гривен“, - отметили в службе безопасности.

“Товар“ направлялся в Украину транзитом через несколько стран ЕС ssu.gov.ua/ua

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркотрафика.

Как сообщалось 7 марта Наркоторговец хранил на даче трамадола на 32 млн гривен.