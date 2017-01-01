Во Львове поезд перерезал мужчину пополам

Полицейские пришли к выводу, что погибший мужчина совершил самоубийство.

Во Львове на железнодорожных путях нашли тело мужчины, которого пополам перерезал поезд. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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“Улица Грузинская (Железнодорожный район) обнаружили на путях тело мужчины, разрезанного пополам“, - написал он на своей странице в Facebook.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и полиция.

Тело нашли на улице Грузинской facebook.com/igor.zinkevych

Зинкевич добавил, что мужчина совершил самоубийство. В личных вещах нашли паспорт и предсмертную записку.

Также была обнаружена предсмертная записка facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, 23 февраля в городе Бровары Киевской области поезд насмерть сбил 19-летнего парня, который переходил пути в неустановленном месте и в наушниках. Ранее, в декабре, в Одессе на железнодорожном вокзале мужчина остался без ног, пытаясь покончить с собой он бросился под поезд.