Во Львове поезд перерезал мужчину пополам
Во Львове на железнодорожных путях нашли тело мужчины, которого пополам перерезал поезд. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
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“Улица Грузинская (Железнодорожный район) обнаружили на путях тело мужчины, разрезанного пополам“, - написал он на своей странице в Facebook.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и полиция.
Зинкевич добавил, что мужчина совершил самоубийство. В личных вещах нашли паспорт и предсмертную записку.
Напомним, 23 февраля в городе Бровары Киевской области поезд насмерть сбил 19-летнего парня, который переходил пути в неустановленном месте и в наушниках. Ранее, в декабре, в Одессе на железнодорожном вокзале мужчина остался без ног, пытаясь покончить с собой он бросился под поезд.