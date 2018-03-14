Супрун: Помощник нардепа и мэр предлагали мне взятку квартирой

Расследованием занимается НАБУ.

Следственные действия продолжаются уже около года dv-gazeta.info

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обратилась в Национальное антикоррупционное бюро из-за якобы предложения ей более года назад неправомерной выгоды в форме квартиры от помощника народного депутата.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Читай также: Минздрав снова снял Амосову с поста ректора медуниверситета

“Год назад помощник одного из народных депутатов предложил и.о.министра взятку в виде квартиры за использование служебного положения для помощи в получении медицинским учреждением определенного дорогостоящего оборудования. На следующий день Супрун обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о.министра и ее внештатный советник в течение года принимали участие в следственных действиях для документации деталей“, - написано в сообщении.

Отмечается что в следующих встречах с помощником народного депутата принимал участие мэр города, который подтвердил предложение взятки квартирой. Квартиру предлагалось оформить на советника Супрун, который сыграл бы роль доверенного лица.

Стоит отметить, что за историю независимой Украины “не было доведенных до решения суда дел, открытых по статье 369 Уголовного Кодекса Украины “Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу“ с участием руководителей министерств“.

Напомним, 9 февраля в России бывшего губернатора приговорили к 13 годам тюрьмы.