СБУ в ходе обысков нашла переписку об импичменте Порошенко и карты мостов

В ходе обысков были получены доказательства причастности ряда лиц к сотрудничеству с антиукраинскими центрами в РФ.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым провели 28 обысков в рамках противодействия подрывной деятельности в пользу РФ и выявили ряд доказательств.

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Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко сообщил, что обыски помогли собрать ряд вещественных доказательств в причастности некоторых лиц к сотрудничеству с антиукраинскими центрами в России и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыму.

Генпрокурор уточнил, что в Херсонской области была обнаружена переписка с российским центром, в которой речь шла об организации местными советами импичмента президента Порошенко за 25 тысяч долларов.

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В Харьковской области были изъяты карты мостов и переправ, патроны, гранаты, пластид с электрозапалом и сумма наличными в 50 тысяч долларов. Также были изъяты банковские российские карты.

Во Львовской области изъяли записи с подготовленным выступлением на международной конференции с поддержкой оккупации Крыма Россией.

Обновление

Как передает Громадское, координацию антиукраинской сети осуществлял Артем Бузила. Он направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации президента России.

“Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко. Правоохранители в рамках открытого уголовного производства провели 28 санкционированных обысков у фигурантов дела в разных регионах Украины. Во время них обнаружено неопровержимые доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ“, - сообщили в СБУ.

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В результате обысков в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях были изъяты 46 магнитных носителей информации и 38 мобильных телефонов с важными для следствия материалами для проведения экспертизы.

Также заявили об обнаружении экстремистских агитационных материалов, которые могли использовать спецслужбы РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

Напомним, 13 марта в Одессе суд отпустил пророссийского террориста, который устроил взрыв и был причастен к ряду преступлений.