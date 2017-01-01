Пророссийскую агитсеть финансировал экс-глава МВД Захарченко - СБУ

По информации СБУ, указания по проведению антиукраинских мероприятий направлялись непосредственно из администрации президента РФ.

На его деньги в Украине готовились диверсии, подрывы мостов и других стратегических объектов

В Службе безопасности Украины после вчерашних массовых обысков начали публично разоблачать детали и лиц причастных к специальным подрывным акциям и информационным операциям, которые готовились против Украинского государства по заказу страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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“Правоохранители установили, что координация антиукраинской сети осуществлялась Артемом Бузилой, который направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации российского президента. Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко“, - отметили в службе безопасности.

По результатам следственных действий в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях следователи изъяли для проведения экспертизы сорок шесть магнитных носителей информации и тридцать восемь мобильных устройств с важными для досудебного следствия материалами и данными.

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Выявлено печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом “Для служебного пользования“, которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

Также изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции по согласованным текстам для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитации украинской власти и расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства.

Кроме того, установлено участников “боевой группы“ антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

У злоумышленников изъято семьсот граммов тротила с пятью электрозапалами, две гранаты Ф-1 и РГД-5, более шестисот патронов различного калибра.

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Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

“Более подробную информацию о ходе дела СБ Украины сообщит общественности после завершения соответствующих экспертиз“, - отметили в ведомстве.

Напомним, Служба безопасности Украины в понедельник, 12 марта, провела 28 санкционированных обысков в разных регионах Украины в рамках реализации оперативного плана относительно лиц, причастных к организации в стране антигосударственных акций.

Как известно, в 2015 году одесский журналист и по совместительству один из организаторов пророссийской “Народной рады Бессарабии“ Артем Бузила был помещен в СИЗО 2 мая сроком на два месяца.