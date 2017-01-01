На Буковине контрабандисты напали на пограничников

Мужчины попытались тремя автомобилями заблокировать движение служебного автомобиля правоохранителей, чтобы освободить своих "коллег".

Украинские пограничники заявляют о вмешательстве в их работу неизвестных dpsu.gov.ua

Пограничники заявили, что на Буковине (Черновицкая область) местные контрабандисты блокировали их деятельность с намерением “освободить“ своих задержанных коллег.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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“Вчера после обеда, конвоируя двух задержанных правонарушителей в подразделение, задержанных при попытке перемещения сигарет в Румынию, группа лиц пыталась вмешаться в деятельность пограничников отдела Селятино Черновицкого пограничного отряда и освободить своих соратников“, - говорится в сообщении.

Так местные жители тремя автомобилями пытались заблокировать движение служебного автомобиля правоохранителей.

“В ходе попытки блокирования были идентифицированы ряд лиц, которые, по имеющейся информации, вероятно, причастны к противоправной деятельности“, - отметили в ГПСУ.

По данному факту открыто уголовное производство по статье, предусматривающей ответственность за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа в связи с его служебной деятельностью.

Сейчас на место происшествия прибыли представители Национальной полиции, проводятся следственные действия. В отношении задержанных мужчин составлены протоколы об админправонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы и злостное неповиновение правоохранителям.

Как сообщалось 31 января, украинскую границу усилят боевой техникой.