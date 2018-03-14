Сайт Гидрометцентра тайно майнит криптовалюту
В коде официального сайта украинского гидрометеорологического центра обнаружена программа для майнинга криптовалю CoinHive. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, программа использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют.
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На официальной интернет-странице программы так и написано: “Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя“.
Наличие программы даже не пытались скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке.
Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке или это работа технических работников сайта.
Напомним, в январе спецслужбы РФ пресекли попытку запустить майнинг биткоинов на суперкомпьютере Российского федерального ядерного центра в Сарове.