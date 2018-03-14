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Сайт Гидрометцентра тайно майнит криптовалюту

Комментариев: 1
На официальной интернет-странице Гидрометцентра обнаружена программа, которая добывает криптовалюту. Для этого она использует мощность компьютеров пользователей сайта.
В сайт кто-то встроил майнер
В сайт кто-то встроил майнер
gettyimages.co.uk

В коде официального сайта украинского гидрометеорологического центра обнаружена программа для майнинга криптовалю CoinHive. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, программа использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют.

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На официальной интернет-странице программы так и написано: “Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя“.

Наличие программы даже не пытались скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке.

 
 

Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке или это работа технических работников сайта.

Напомним, в январе спецслужбы РФ пресекли попытку запустить майнинг биткоинов на суперкомпьютере Российского федерального ядерного центра в Сарове.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: программа, Гидрометцентр, криптовалюта, майнинг
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Комментариев (1)
Coюзник    14.03.2018, 13:50
Оценка:  +1
Coюзник
Я то думаю чего так весна задерживается ... оказывается все баналь просто ... финансовые проблемы
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