Порошенко поднял упавшую шапку солдата караула

Президент помог караульному во время неловкости на торжественной церемонии.

Президент Украины Петр Порошенко поднял шапку, упавшую с одного из солдат почетного караула во время официальной церемонии. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал об этом на своей странице в Facebook и выложил соответствующее видео.

В Украину с трехдневным официальным визитом прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Во время церемонии встречи с одним из караульных случилась неловкость – с него упала шапка. Пока исполнялись гимны Украины и Австрии, шапка лежала на земле. После этого президент наклонился, поднял с земли шапку и надел ее обратно на солдата.

“Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески“, - одобрил Цеголко поступок президента.

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Хорошо, что в этот раз караульный потерял шапку, а не сознание. Напомним, 7 июня 2014 года одному из солдатов почетного караула стало плохо в присутствии Порошенко. На церемонии инаугурации, когда президент шел мимо него, он выронил карабин и сам едва не упал под ноги президенту. Причиной стала сильная жара, на которой солдаты провели несколько часов и то, что караульный перенервничал, хоть старался держаться. Позже сообщили о том, что состояние его здоровья вне опасности.