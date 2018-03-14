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Порошенко поднял упавшую шапку солдата караула

Комментариев: 7
Президент помог караульному во время неловкости на торжественной церемонии.
Порошенко проявил человечность на официальном мероприятии
Порошенко проявил человечность на официальном мероприятии
facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президент Украины Петр Порошенко поднял шапку, упавшую с одного из солдат почетного караула во время официальной церемонии.  Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал об этом на своей странице в Facebook и выложил соответствующее видео.

В Украину с трехдневным официальным визитом прибыл президент Австрии Александр Ван дер Беллен.  Во время церемонии встречи с одним из караульных случилась неловкость – с него упала шапка. Пока исполнялись гимны Украины и Австрии, шапка лежала на земле. После этого президент наклонился, поднял с земли шапку и надел ее обратно на солдата.

“Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески“, - одобрил Цеголко поступок президента.

Порошенко поднял упавшую шапку солдата
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Хорошо, что в этот раз караульный потерял шапку, а не сознание. Напомним, 7 июня 2014 года одному из солдатов почетного караула стало плохо в присутствии Порошенко. На церемонии инаугурации, когда президент шел мимо него, он выронил карабин и сам едва не упал под ноги президенту. Причиной стала сильная жара, на которой солдаты провели несколько часов и то, что караульный перенервничал, хоть старался держаться.  Позже сообщили о том, что состояние его здоровья вне опасности

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Теги: Порошенко, президент, конфуз, солдаты, караул
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Комментариев (7)
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Колишній-східняк    14.03.2018, 16:00
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Это та, которую яник срывал...
КorolDanylo    14.03.2018, 15:49
Оценка:  0
КorolDanylo
Хороший экспромт - это хорошо отрепетированный экспромт!
Коцман_Бобза    14.03.2018, 15:37
Оценка:  0
Коцман_Бобза
За эту шапку кто-то получит по шапке.
realМовчанюк    14.03.2018, 15:13
Оценка:  0
realМовчанюк
Ну и молодец, так держать!
NaMiOl    14.03.2018, 15:08
Оценка:  +1
NaMiOl
Медаль ему. Или орден
maxsam    14.03.2018, 15:03
Оценка:  +2
maxsam
лучше не шапку, а уровень жизни
Глод    14.03.2018, 15:00
Оценка:  -1
Глод
Трампу подражает.
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