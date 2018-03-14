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В Фастове возле детского сада зарезали многодетную мать

Комментариев: 8
Злоумышленник нанес более 10 ударов ножом.
Сиротами остались трое детей
Сиротами остались трое детей
depositphotos.com

В городе Фастов Киевской области вечером 13 марта неизвестный нанес более 10 ударов ножом женщине, которая шла в детский сад забирать сына.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы.

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Погибшая – 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения.

Полиция открыла производство по статье “умышленное убийство“, злоумышленника разыскивают.

Имени погибшей полиция не разглашает, однако в соцсетях сообщают, что погибшая – Лиля Гордеева. 

Подруги Лилии скорбят об утрате
Подруги Лилии скорбят об утрате
instagram/ tetiana_7711

Напомним, 13 марта арестован школьник, убивший мужчину и 4-летнего ребенка в Павлограде.

 

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Теги: убийство, мать, ребенок, нож, Фастов, детсад, Каиевская область
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Комментариев (8)
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sir1965    14.03.2018, 18:20
Оценка:  0
sir1965
Страна дебилов и дегенератов.
tolaya    14.03.2018, 18:18
Оценка:  0
tolaya
Кошмар! Страшно жить так!(((
ЕВ_Влад    14.03.2018, 17:57
Оценка:  -1
ЕВ_Влад
Ключевое слово - предпринимател
Eurostars    14.03.2018, 17:37
Оценка:  -1
Eurostars
Риба гниє з голови. Що робить головний олігарх, те робить і чернь.
Колишній-східняк    14.03.2018, 14:39
Оценка:  -2
Колишній-східняк
И снова какая-нибудь любовь-морковь....
Коцман_Бобза    14.03.2018, 14:40
Оценка:  +8
Коцман_Бобза
Скорей - бизнес.
Колишній-східняк    14.03.2018, 14:42
Оценка:  +4
Колишній-східняк
А может и бизнес.
CARBON+    14.03.2018, 17:56
Оценка:  +2
CARBON+
Какой бизнес ?
Многодетная ЧПшница ходящая пешком (а не лексусе) за детьми представляет конкуренцию разве что студентам продавцам секонда...
п.с. обратите внимание что невестка уже занималась организацией похорон... не смотря на новое законодательство и то что максимум пол суток тогда прошло....
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