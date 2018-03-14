В Фастове возле детского сада зарезали многодетную мать
В городе Фастов Киевской области вечером 13 марта неизвестный нанес более 10 ударов ножом женщине, которая шла в детский сад забирать сына.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
В полицию позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы.
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Погибшая – 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения.
Полиция открыла производство по статье “умышленное убийство“, злоумышленника разыскивают.
Имени погибшей полиция не разглашает, однако в соцсетях сообщают, что погибшая – Лиля Гордеева.
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