В Фастове возле детского сада зарезали многодетную мать

Злоумышленник нанес более 10 ударов ножом.

В городе Фастов Киевской области вечером 13 марта неизвестный нанес более 10 ударов ножом женщине, которая шла в детский сад забирать сына.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В полицию позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что с многочисленными ножевыми ранениями обратилась женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы.

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Погибшая – 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель. Вечером женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. Вблизи входа в учебное заведение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения.

Полиция открыла производство по статье “умышленное убийство“, злоумышленника разыскивают.

Имени погибшей полиция не разглашает, однако в соцсетях сообщают, что погибшая – Лиля Гордеева.

Подруги Лилии скорбят об утрате instagram/ tetiana_7711

Напомним, 13 марта арестован школьник, убивший мужчину и 4-летнего ребенка в Павлограде.