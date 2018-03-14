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Австрия не признает российские выборы в Крыму

Комментариев: 1
Аннексия Крыма противоправна. На его территории не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента, сказал президент Австрии.
Президент Австрии Александр ван дер Беллен
Президент Австрии Александр ван дер Беллен
Пресс-служба президента Украины

Выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными. Об этом заявил федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен 14 марта в ходе официального визита в Украину.

“С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть. И это также является и позицией Европейского Союза. Поэтому на территории Крыма не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента“, – цитирует ван дер Беллена пресс-служба президента Украины.

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При этом австрийский лидер подчеркнул: “Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства“.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на “тот избирательный фарс, который Москва организует в это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма – на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова“.

Ранее сообщалось, что признающие Медждис крымские татары не будут голосовать на выборах президента РФ.

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Теги: Россия, Президентские выборы в России, Выборы, Крым, Австрия, выборы в России
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Комментариев (1)
Shefherd    14.03.2018, 15:23
Оценка:  +5
Shefherd
Так после этих выборов России больше не будет, и не будет легитимной власти, можно будет делать с россией что угодно, Китай уже готовиться занять территории Рашки
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