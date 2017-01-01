Путин посещает Крым с целью провокации - Порошенко
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Президент Петр Порошенко назвал провокацией визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.
Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в среду, 14 марта, пишет 112 Украина.
По его словам, очень важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории Крыма.
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“Мы имеем чрезвычайно опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо накануне выборов, намеренно едет на аннексированную территорию, посещает Симферополь, Севастополь, и именно поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории Крыма“, - заявил Порошенко.
Он отметил, что Украина будет уделять большое внимание, чтобы эти выборы не были признаны миром. Также президент заявил о необходимости введения санкций против их организаторов.
Как сообщалось, Владимир Путин 14 марта совершает поездку в Крым и Севастополь, где принимает участие в митинге, посвященном предстоящим выборам в РФ.
Как сообщалось 14 марта, Австрия не признает российские выборы президента на территории оккупированного Крыма.