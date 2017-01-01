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Путин посещает Крым с целью провокации - Порошенко

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Президент Украины заявил о необходимости введения санкций против организаторов выборов президента РФ на территории аннексированного Крыма.
В Севастополе сегодня проводят митинг к выборам президента РФ
В Севастополе сегодня проводят митинг к выборам президента РФ
EPA/UPG

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Президент Петр Порошенко назвал провокацией визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в среду, 14 марта, пишет 112 Украина.

По его словам, очень важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории Крыма.

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“Мы имеем чрезвычайно опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо накануне выборов, намеренно едет на аннексированную территорию, посещает Симферополь, Севастополь, и именно поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории Крыма“, - заявил Порошенко.

Он отметил, что Украина будет уделять большое внимание, чтобы эти выборы не были признаны миром. Также президент заявил о необходимости введения санкций против их организаторов.

Как сообщалось, Владимир Путин 14 марта совершает поездку в Крым и Севастополь, где принимает участие в митинге, посвященном предстоящим выборам в РФ.

Как сообщалось 14 марта, Австрия не признает российские выборы президента на территории оккупированного Крыма.

 

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Теги: Президентские выборы в России, Крым, Путин, Порошенко, Владимир Путин, Петр Порошенко, аннексия Крыма, выборы президента РФ 2018
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