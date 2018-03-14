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В Черниговской области в ДТП погибли четыре пенсионерки

Комментариев: 4
Водитель легковушки выполнял разворот и не заметил грузовик.
Полиция уточняет причины ДТП
Полиция уточняет причины ДТП
cv.npu.gov.ua

В Черниговской области на трассе М-19, близ села Новый Киселев, в результате ДТП погибли четыре пенсионерки и еще одна попала в больницу.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Из авто пенсионерок выжила лишь одна женщина
Из авто пенсионерок выжила лишь одна женщина
cv.npu.gov.ua
Авто протаранил грузовик MAN
Авто протаранил грузовик MAN
cv.npu.gov.ua

ки 

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По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai Elantra, в котором находилось пять женщин пенсионного возраста, выполняла разворот с правого ряда трассы и не заметила грузовик MAN, который следовал в попутном направлении по левому ряду.

В результате, грузовик протаранил автомобиль. 58-летняя женщина-водитель и еще две женщины, в возрасте 58-70 лет, погибли на месте. Четвертая женщина скончалась в машине скорой помощи. Пятая женщина-пассажир была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга и переломом носа.

Напомним, 9 марта в Польше на дороге к Перемышлю автомобиль Ford, в котором находились украинцы, съехал на встречную полосу на скользкой дороге и въехал под колеса грузовика.

Ранее, 26 февраля, под Киевом на Бориспольской трассе фура MAN на европейских номерах протаранила Газель, в результате чего водитель последней погиб.

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Теги: Новый Киселев, ДТП, пенсионерки, автомобиль, грузовик
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Комментариев (4)
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mastter77    14.03.2018, 16:52
Оценка:  +3
mastter77
Ёпт, так какая область - Черниговская или Черновецкая? Автор статьи полнейший лузер!!!!!
Коцман_Бобза    14.03.2018, 17:01
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
Им, татарам все равно.
Колишній-східняк    14.03.2018, 16:39
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А ведь через сплошную осевую разворот запрещён.
Коцман_Бобза    14.03.2018, 17:00
Оценка:  +1
Коцман_Бобза
Там вообще двойная осевая.
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