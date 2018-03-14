В Черниговской области в ДТП погибли четыре пенсионерки
В Черниговской области на трассе М-19, близ села Новый Киселев, в результате ДТП погибли четыре пенсионерки и еще одна попала в больницу.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
ки
Читай также: Во Львовской области колесо от грузовика убило женщину
По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai Elantra, в котором находилось пять женщин пенсионного возраста, выполняла разворот с правого ряда трассы и не заметила грузовик MAN, который следовал в попутном направлении по левому ряду.
В результате, грузовик протаранил автомобиль. 58-летняя женщина-водитель и еще две женщины, в возрасте 58-70 лет, погибли на месте. Четвертая женщина скончалась в машине скорой помощи. Пятая женщина-пассажир была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга и переломом носа.
Напомним, 9 марта в Польше на дороге к Перемышлю автомобиль Ford, в котором находились украинцы, съехал на встречную полосу на скользкой дороге и въехал под колеса грузовика.
Ранее, 26 февраля, под Киевом на Бориспольской трассе фура MAN на европейских номерах протаранила Газель, в результате чего водитель последней погиб.