В Черниговской области в ДТП погибли четыре пенсионерки

Водитель легковушки выполнял разворот и не заметил грузовик.

В Черниговской области на трассе М-19, близ села Новый Киселев, в результате ДТП погибли четыре пенсионерки и еще одна попала в больницу.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Из авто пенсионерок выжила лишь одна женщина cv.npu.gov.ua

Авто протаранил грузовик MAN cv.npu.gov.ua

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По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai Elantra, в котором находилось пять женщин пенсионного возраста, выполняла разворот с правого ряда трассы и не заметила грузовик MAN, который следовал в попутном направлении по левому ряду.

В результате, грузовик протаранил автомобиль. 58-летняя женщина-водитель и еще две женщины, в возрасте 58-70 лет, погибли на месте. Четвертая женщина скончалась в машине скорой помощи. Пятая женщина-пассажир была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга и переломом носа.

Напомним, 9 марта в Польше на дороге к Перемышлю автомобиль Ford, в котором находились украинцы, съехал на встречную полосу на скользкой дороге и въехал под колеса грузовика.

Ранее, 26 февраля, под Киевом на Бориспольской трассе фура MAN на европейских номерах протаранила Газель, в результате чего водитель последней погиб.