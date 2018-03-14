Украина начнет собственное производство крупнокалиберных снарядов
Государственная компания Артем успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.
Об этом заявил гендиректор ГК Укроборонпром Павел Букин.
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Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - Гиацинт.
Стоит отметить, что кооперация предприятий Укроборонпрома позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ.
“Это - важный шаг, повышает боеспособность украинской армии“, - отметил Букин.
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Изготовленные на ГАХК Артем артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.
Как сообщалось 7 марта, ВСУ получат партию модернизированных танков Т-84.