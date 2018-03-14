Украина начнет собственное производство крупнокалиберных снарядов

Артбоеприпасы 152-мм калибра еще ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны.

Государственная компания Артем успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

Об этом заявил гендиректор ГК Укроборонпром Павел Букин.

Читай также: На поле боя “расцвели“ Гиацинты: видео учений в АТО

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - Гиацинт.

Стоит отметить, что кооперация предприятий Укроборонпрома позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ.

“Это - важный шаг, повышает боеспособность украинской армии“, - отметил Букин.

Читай также: Запорожского священника лишили прихода за молитвы о победе ВСУ на Донбассе

Изготовленные на ГАХК Артем артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.

Испытания артиллерийских боеприпасов 0:00 / 01:04

Как сообщалось 7 марта, ВСУ получат партию модернизированных танков Т-84.