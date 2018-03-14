В Одессе из-за кражи кабеля не работала линия 103 скорой помощи

В прошлом году в Одесской области было зафиксировано больше тысячи таких случаев повреждений линий связи.

Одесская служба скорой медицинской помощи 103 утром в среду, 14 марта, некоторое время оставались без стационарной телефонной связи.

Об этом сообщила пресс-служба Укртелекома.

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В 4:00 ночи на телекоммуникационной сети компании сработала сигнализация. Ремонтная бригада, выехавшая на улицу Пастера, где произошла авария, обнаружила порез медного кабеля, через который осуществлялась связь с номером 103.

Укртелеком оперативно установил переадресацию, дав возможность одесситам связываться со скорой. Сейчас работники компании производят ремонт линии.

"К сожалению, в последнее время количество краж и повреждений линий связи увеличилось. В прошлом году в Одесской области было зафиксировано больше тысячи таких случаев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью восстановить линию удалось к 15:00.

Как сообщалось, в конце января в Одессе воры убили охранника стройки ради кабеля и бензопилы.