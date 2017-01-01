Киеврада предлагает отменить переход на летнее время

В Киевском городском совете убеждены, что перевод часов негативно влияет на здоровье украинцев.

Переводить часы на летнее время - вредно, считают в Киевгорсовете peakpx.com

Переход на летнее время в Украине могут отменить. Об этом заявила пресс-служба Киеврады 14 марта. Комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и соцзащиты утвердила проект данного решения.

В мэрии считают, что перевод времени нарушает работу биологических часов человека, вследствие чего возрастает риск инсультов и обострения хронических заболеваний. У людей возникает так называемый временной стресс, из-за чего ухудшается психологическое и физическое здоровье.

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В переходные периоды множество украинцев жалуется на плохое самочувствие, поскольку даже незначительное смещение времени негативно сказывается на работе биологических часов.

Результатом становится эмоциональная нестабильность, чувствительность к малейшим раздражителям, нарушения сна и обострение хронических заболеваний.

“В мире более 60% стран не переводят часы. 8 февраля 2018 Европарламент призвал Еврокомиссию провести оценку нынешней системы перевода стрелок часов дважды в год и при необходимости изменить ее, о чем говорится в соответствующем резолюции“, - сказал инициатор идеи, депутат Киевсовета Александр Пабат.

На заседании Киеврады рассмотрят проект данного решения.

Напомним, на заседании Киевсовета 22 февраля парк Дружбы Народов переименовали в парк Муромец.