Некоторые машины "ушли под воду", людей переправляют на лодке.

Дорогу под Киевом затопило на 1,5 метра

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Дорогу под Киевом затопило на 1,5 метра

Между селами Крюковщина и Тарасовка в Киево-Святошинском районе Киевской области после таяния снега затопило дорогу. Спасатели откачивают воду насосами, водителей пускают в объезд.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

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“В результате резкого схода снежного покрова возникла сложная ситуация, связанная с затоплением части автодороги между селами Крюковщина и Тарасовка Киево-Святошинского района. Затоплено около 50 метров дороги, высота воды до 1,5 метров“, - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что ситуация находится под контролем.

“На месте подтопления проведена выездная комиссия ТЭБ и ЧС, ситуация находится под контролем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям“, – сообщили в спасатели.

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При этом в соцсетях местные жители выкладывают фотографии реальной ситуации - проезд по затопленной дороге оказался полностью заблокирован. Автомобили, которые рисковали преодолеть водное препятствие, просто тонули в гигантской луже - водители вылезали и садились на крыши машин.

Напомним, 12 марта На Закарпатье дорогу областного значения заблокировал селевой поток.