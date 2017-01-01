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МИД Украины подготовил денонсацию договора о дружбе с РФ - депутат

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Украина может официально заявить о разрыве договоре о дружбе с Россией. Также подготовлено предложение о выходе из органов СНГ.
Окончательное решение остается за главой государства
Окончательное решение остается за главой государства
nv.ua

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией.

Об этом сообщила народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук.

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“Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией“, - написала Залищук.

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По словам нардепа, на вопрос о том, когда можно ожидать таких действий, Климкин ответил, что “решение остается за главой государства“.

Напомним, 22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина намерена разорвать еще 8 соглашений с Россией. 

Ранее, 15 января, народный депутат Ирина Геращенко рассказала, что если Украина разорвет договор о дружбе с РФ, то таким образом фактически откажется от Крыма и Донбасса.

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Теги: МИД, договор, РФ, денонсация, СНГ, Россия
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