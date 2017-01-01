В Сумах полицейский сядет на 5 лет за избиение задержанного

Патрульный полицейский проявил необъяснимую жестокость к задержанному пьяному мужчине. Сотрудник полиции лишен звания лейтенанта полиции и приговорен к пяти годам лишения свободы.

14 марта в Сумах районный суд вынес окончательный вердикт насчет полицейского, избившего задержанного мужчину.

Жестокого полицейского лишили свободы на 5 лет, звания лейтенанта полиции и обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 60 тысяч гривен. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

Избиение произошло 22 декабря 2016 года. Пострадавший выходил из ресторана в Сумах в состоянии алкогольного опьянения и был задержан полицейскими. Задержанного увезли в областной наркологический диспансер для медицинского освидетельствования.

Находясь уже в диспансере, полицейский без причин ударил потерпевшего правым коленом в корпус. Несмотря на то, что мужчина кричал от боли, его доставили в отделение полиции, а медицинскую помощь ему предоставили только после допроса.

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В результате действий сотрудника полиции задержанный получил тяжкие телесные повреждения – геморрагический шок II степени и разрыв III сегмента печени.

Напомним, 19 января в Запорожье трех патрульных обвинили в пытках. Патрульные применяли спецсредства и издевались над задержанным мужчиной.