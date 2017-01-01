Полиция разоблачила чиновников в присвоении 11 млн грн госбюджета

Должностные лица государственного предприятия завладели средствами государственного бюджета, выделенными Украине в рамках Киотского протокола, сообщает полиция.

Правоохранители разоблачили преступную схему хищения средств государственного бюджета должностными лицами госпредприятия на общую сумму более 11 млн гривен. Об этом в среду, 14 марта, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечено, что в течение 2012 - 2014 годов чиновники проводили тендерные процедуры по выполнению работ по утеплению объектов социальной сферы на территории Украины в рамках Киотского протокола. В дальнейшем с рядом коммерческих структур, победителями, были заключены соответствующие договоры.

После выполнения необходимых работ должностными лицами ГП "Госэкоинвест" и руководителями обществ было подписано соглашение о завершении проектов и проведении всех расчетов, рассказали в ведомстве.

"Однако правоохранители установили, что сведения об объеме и стоимости выполненных работ не соответствуют фактическим данным. Путем внесения недостоверной информации и подделки документов злоумышленники завладели средствами госбюджета, выделенных Украине в рамках Киотского протокола", - говорится в сообщении.

Сейчас группе лиц, причастных к совершению преступления, сообщено о подозрении, в частности, бывшему руководителю ГП "Госэкоинвест" и директорам еще двух коммерческих структур.

Как подсчитали в полиции, сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 млн гривен.

На данный момент оперативники и следователи проводят мероприятия по возмещению государству причиненного ущерба. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в МВД выявили растрату 81 миллионов гривен. Также сообщалось, что директор спецшколы в Бердянске (Запорожская область) растратила миллионы государственных средств.

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