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Полиция разоблачила чиновников в присвоении 11 млн грн госбюджета

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Должностные лица государственного предприятия завладели средствами государственного бюджета, выделенными Украине в рамках Киотского протокола, сообщает полиция.
Чиновники госпредприятия завладели средствами госбюджета
Чиновники госпредприятия завладели средствами госбюджета
УНН

Правоохранители разоблачили преступную схему хищения средств государственного бюджета должностными лицами госпредприятия на общую сумму более 11 млн гривен. Об этом в среду, 14 марта, сообщает пресс-служба МВД.

Отмечено, что в течение 2012 - 2014 годов чиновники проводили тендерные процедуры по выполнению работ по утеплению объектов социальной сферы на территории Украины в рамках Киотского протокола. В дальнейшем с рядом коммерческих структур, победителями, были заключены соответствующие договоры.

После выполнения необходимых работ должностными лицами ГП "Госэкоинвест" и руководителями обществ было подписано соглашение о завершении проектов и проведении всех расчетов, рассказали в ведомстве.

"Однако правоохранители установили, что сведения об объеме и стоимости выполненных работ не соответствуют фактическим данным. Путем внесения недостоверной информации и подделки документов злоумышленники завладели средствами госбюджета, выделенных Украине в рамках Киотского протокола", - говорится в сообщении.

Сейчас группе лиц, причастных к совершению преступления, сообщено о подозрении, в частности, бывшему руководителю ГП "Госэкоинвест" и директорам еще двух коммерческих структур.

Как подсчитали в полиции, сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 млн гривен.

На данный момент оперативники и следователи проводят мероприятия по возмещению государству причиненного ущерба. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в МВД выявили растрату 81 миллионов гривен. Также сообщалось, что директор спецшколы в Бердянске (Запорожская область) растратила миллионы государственных средств.

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Теги: полиция, киотский протокол, Госбюджет, растрата госсредств
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Источник: korrespondent.net

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