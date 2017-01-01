На Закарпатье отравились четыре человека
В селе Черная в Виноградовском районе Закарпатской области четыре человека отравились неустановленным веществом. Один пострадаший умер, сообщает Мукачево.net со ссылкой на районное упраление ГСЧС в среду, 14 марта.
Нцидент произошел на улице Мира в жилом доме. Людей обнаружили без сознания.
"26-летний мужчина умер, еще три человека 1995, 1962 и 1970 года доставлены в реанимационное отделение Виноградовской районной больницы", – говорится в сообщении.
Никаких признаков горения в доме не было, поэтому спасателей не вызывали. Эксперты устанавливают обстоятельства и причины возникновения чрезвычайного происшествия.
Ранее в Бердичеве в частном доме нашли мертвыми восемь человек, в том числе двух маленьких детей. Предварительная причина их смерти – отравление угарным газом.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet