На Закарпатье отравились четыре человека

Медики нашли людей в частном доме без сознания. В реанимационное отделение Виноградовской районной больницы попали три человека, еще один пострадавший умер.

В селе Черная в Виноградовском районе Закарпатской области четыре человека отравились неустановленным веществом. Один пострадаший умер, сообщает Мукачево.net со ссылкой на районное упраление ГСЧС в среду, 14 марта.

Нцидент произошел на улице Мира в жилом доме. Людей обнаружили без сознания.

"26-летний мужчина умер, еще три человека 1995, 1962 и 1970 года доставлены в реанимационное отделение Виноградовской районной больницы", – говорится в сообщении.

Никаких признаков горения в доме не было, поэтому спасателей не вызывали. Эксперты устанавливают обстоятельства и причины возникновения чрезвычайного происшествия.

Ранее в Бердичеве в частном доме нашли мертвыми восемь человек, в том числе двух маленьких детей. Предварительная причина их смерти – отравление угарным газом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet