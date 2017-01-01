В Минске договорились восстановить мобильную связь на Донбассе

Участники переговоров в Минске 14 марта договорились об алгоритме восстановления мобильной связи на территории Донбасса. Ее на этой территории нет уже два месяца.

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о восстановлении мобильной связи на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа в Минске в среду, 14 марта, договорилась об алгоритме восстановления мобильной связи на неподконтрольной Киеву территории. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, ремонт сетей будет происходить силами компании Vodafone-Украина с участием ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.

Олифер также отметила, что украинская сторона в очередной раз озвучила требование срочно вернуть подвижной состав Укрзализныци - более 30 тысяч грузовых и пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

Киев также настаивает на том, чтобы Россия выполнила свои обещания и повлияла на ЛДНР с целью открытия КПВВ Золотое.

Напомним, 11 января в ДНР и ЛНР пропала мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля. Вскоре компания Vodafone завершила ремонтные работы и возобновила поврежденное оборудование на территории Луганской области. Для ремонта связи в самопровозглашенной Донецкой народной республике компания Vodafone-Украина потребовала предоставить ей гарантии безопасности.

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