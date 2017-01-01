Парламент отказывается реагировать на выходку Левченко – блогер

Правоохранительные органы не отреагировали на попытку депутата Юрия Левченко бросить коктейль Молотова в толпу.

Верховная Рада Украины, как и правоохранительные органы, до сих пор не отреагировала на попытку народного депутата Юрия Левченко бросить коктейль Молотова в толпу людей в ходе противостояния из-за сноса незаконных гаражей в Шевченковском районе Киева. Такое мнение высказал блогер Виктор Савинов на своей странице в Facebook.

“Прошла неделя с того момента, как экстремист, а по совместительству еще и народный депутат Левченко, поджег и пытался бросить коктейль Молотова в толпу людей. И до сих пор никакой реакции ни от правоохранительных органов, ни от Верховной Рады! Получается, что угрожать жизни людей в нашей стране – это норма, так и должно быть. Иначе я никак не могу объяснить молчание правоохранителей, спикера парламента Парубия, главы Регламентного комитета Пинзеника, главы подкомитета по вопросам депутатской этики Папиева. Ответьте – почему Левченко можно бросать коктейли Молотова в людей и неужели ему за это ничего не будет?“, – задался вопросом блогер.

Он подчеркнул, что на этой неделе в Раде уже состоялось два пленарных заседания, но вопрос о снятии неприкосновенности с Левченко не поднимался. Молчат об этом инциденте и правоохранители.

“Сейчас у ВРУ как раз пленарная неделя, за это время можно было вынести вопрос о снятии неприкосновенности с Левченко в зал и уже проголосовать о лишении экстремиста депутатской неприкосновенности, чтобы силовики могли привлечь его к уголовной ответственности. Но все – и среди правоохранителей, и в Верховной Раде – молчат и ждут, пока люди обо всем забудут, а Левченко с мандатом в кармане и дальше будет творить, что ему заблагорассудится“, – возмутился Савинов.

Он надеется, что реакция на выходку Левченко с коктейлем Молотова последует уже в ближайшее время, и за угрозу жизни людей нардеп будет привлечен к уголовной ответственности.

“Впрочем, пленарная неделя еще не закончилась, а за ней очень удачно последует еще одна неделя заседаний парламента. И я очень надеюсь, что Рада, а в частности Регламентный комитет и спикер, таки найдут время и отреагируют на преступление Левченко. Ведь его выходка с коктейлем Молотова – это прямая угроза жизни и здоровью людей, что, по моему мнению, как минимум не вписывается в рамки “депутатской этики“, а по-хорошему, согласно УК Украины, является основанием для привлечения к уголовной ответственности!“ – считает блогер.