Суд в Крыму изменил приговор украинцу Балуху

Судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Суд Крыма изменил приговор украинцу Владимиру Балуху, на два месяца уменьшив срок лишения свободы. Об этом в среду, 14 марта, сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что судья исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов.

"В связи с этим приговор изменили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд при этом отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили в ходе судебного следствия, а также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Напомним, в январе суд приговорил украинца Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тысяч гривен).

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