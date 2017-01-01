В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец
Боец полка Азов Марк Гудзовский, которому было 20 лет, получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи Водяного.
В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре умер раненый на Донбассе боец полка Азов Марк Гудзовский. Об этом в среду, 14 марта, сообщил Национальный корпус в Facebook.
Отмечается, что 20-летний боец с позывным Упрямый получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяное. Врачи боролись за его жизнь почти трое суток.
Информацию о смерти добровольца подтвердили в медицинском учреждении, пишет Радио Свобода.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков информировал, что с начала АТО на Донбассе погибли 232 добровольца.
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