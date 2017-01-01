В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец

Боец полка Азов Марк Гудзовский, которому было 20 лет, получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи Водяного.

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре умер раненый на Донбассе боец полка Азов Марк Гудзовский. Об этом в среду, 14 марта, сообщил Национальный корпус в Facebook.

Отмечается, что 20-летний боец с позывным Упрямый получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяное. Врачи боролись за его жизнь почти трое суток.

Информацию о смерти добровольца подтвердили в медицинском учреждении, пишет Радио Свобода.

Ранее главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко написал в Facebook, что 12 марта в больницу были доставлены двое бойцов. Один из них раненый вблизи Водяного, находился в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков информировал, что с начала АТО на Донбассе погибли 232 добровольца

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