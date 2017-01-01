Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре умер раненый в зоне АТО доброволец

Комментариев: 0
Боец полка Азов Марк Гудзовский, которому было 20 лет, получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи Водяного.
Марк Гудзовский
Марк Гудзовский
facebook.com/sviatoslav.smuk

В областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре умер раненый на Донбассе боец полка Азов Марк Гудзовский. Об этом в среду, 14 марта, сообщил Национальный корпус в Facebook.

Отмечается, что 20-летний боец с позывным Упрямый получил тяжелое ранение в голову от пули снайпера, выполняя боевую задачу вблизи поселка Водяное. Врачи боролись за его жизнь почти трое суток.

Информацию о смерти добровольца подтвердили в медицинском учреждении, пишет Радио Свобода.

Ранее главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко написал в Facebook, что 12 марта в больницу были доставлены двое бойцов. Один из них раненый вблизи Водяного, находился в крайне тяжелом состоянии.
 
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков информировал, что с начала АТО на Донбассе погибли 232 добровольца.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, донбасс, умер, доброволец, АТО, батальон Азов, зона АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь