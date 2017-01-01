Штаб: Сепаратисты придерживаются перемирия
Незаконные вооруженные формирования не открывали огонь по позициям сил АТО за прошедшие сутки, 14 марта. В свою очередь, украинские военные также соблюдают перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Установлено с полуночи 5 марта перемирие, о чем договорилась Трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сказано в сообщении.
Как отмечается, ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.
"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - добавили в штабе.
Напомним, сепаратисты ни разу не открывали огонь по позициям сил АТО с полуночи по состоянию на 18:00 среды, 14 марта.
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