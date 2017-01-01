МВД изменило правила экзамена на водительские права

Первая часть практического экзамена проходит на площадке для обучения основам вождения, вторая - на определенном маршруте в условиях дорожного движения.

Сервисные центры Министерства внутренних дел ввели чек-листы практического экзамена для получения водительских прав. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Как отмечается, в листе - перечень упражнений и типичных ошибок, которые допускают во время практического экзамена, и шкала оценивания.

Первая часть практического экзамена проходит на площадке для обучения основам вождения, вторая - на определенном маршруте в условиях дорожного движения.

Чек-лист можно загрузить на сайте Главного сервисного центра МВД.

Напомним, Кабинет Министров решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения с 30 до 2 лет.

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