Похороны и обыски по-новому: вступили в силу изменения в УПК

Новые положения вводят ограничение сроков расследования преступлений, вводят право подозреваемого обжаловать сам факт вручения ему сообщения о подозрении и меняют правила проведения экспертиз, что в т.ч. судебно-медицинской.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс вступили в силу. Соответствующий законопроект был принят парламентом 3 октября 2017 года, передают Українські Новини. Как отмечается, часть его положений вступила в силу 15 декабря 2017 года, а часть, касающаяся изменений в УПК, через 3 месяца - 15 марта.

Сроки уголовных дел

Данными положениями вводится ограничение сроков расследования преступлений.

В частности, правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - 6 месяцев. В случае нераскрытия преступления в установленные сроки уголовное производство должно быть закрыто. В то же время в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Кроме того, изменения в УПК вводят право подозреваемого обжаловать сам факт вручения сообщения о подозрении. Такое право он получает через 2 месяца после вручения подозрения.

Также следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.

Проведение экспертизы

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Экспертизы имеет полномочия назначать исключительно суд. Кроме того, районные управления правоохранительных органов не смогут подавать свои ходатайства в соответствующие районные суды.

Разрешения нужны будут на все - начиная от судебно-медицинской и заканчивая экономической или баллистической экспертизами.

Они обязаны будут подавать ходатайства исключительно в тот суд, в пределах территориальной юрисдикции которого зарегистрирован орган следствия как юридическое лицо.

Новые правила обысков

Также изменяются правила проведения обысков силовиками.

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В частности, правоохранители будут вынуждены в ходатайствах о проведении обысков указывать, какие именно предметы они хотят отыскать.

При обыске обязательно присутствие адвоката, а само следственное действие должно фиксировать на аудио- и видеоаппаратуру.

Похороны по-новому

Поправки Лозового также усложняют процедуры захоронения.

Ранее следователь по своему усмотрению открывал производство и выписывал постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы. Только с этим постановлением тело отправляли в морг, так как без этой “бумажки“ в морге тело не принимают. Также действовал и второй вариант — если человек умирал сам дома, например, вследствие продолжительной болезни или от старости. В таком случае лечащий доктор выписывал справку, а правоохранители осматривали тело и при отсутствии признаков насильственной смерти также выписывали соответствующую справку, после чего можно было хоронить человека.

Согласно новым правилам, с 15 марта 2018 марта меняется порядок проведения судмедэкспертизы трупа — в течение 72 часов. Это означает, что следователю, который прибудет на место смерти человека, будет запрещено назначать экспертизу, а вместо этого он будет обязан обращаться за разрешением на проведение экспертизы к следственному судье, при этом сначала надо будет обращаться к прокурору. После этого у судьи будет не менее 72 часов, чтобы назначить экспертизу. Однако в реальности сроки проведения самой экспертизы законодательно никак не ограничены. Таким образом, даже если человек умер дома собственной смертью, без экспертизы похоронить его будет невозможно — даже для захоронения умершего своей смертью нужно постановление суда.

Сам Лозовой уверяет, что предложенные правки никак не влияют на процедуру захоронения. Он заявил, что все это кампания СМИ по дискредитации.

Страна со ссылкой на экспертов в судейском корпусе пишет, что на самом деле вступающая в силу новая редакция статей 242, 243 и 244 УПК Украины коснется только так называемых "уголовных" трупов, где требуется заключение СМЭ. То есть, тех покойных, в отношении которых имеется подозрение о насильственной форме смерти, по мотивам чего возбуждено уголовное дело.

Попытки исправить ситуацию с похоронами

13 марта Верховная Рада на пленарном заседании планировала рассмотреть законопроект №7547, которым предлагается отменить вступающие в силу 15 марта изменения УПК, но отложила рассмотрение на неопределенный срок.

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Нардеп Мустафа Найем 14 марта написал, что несколько часов назад профильный комитет парламента пришел к компромиссному решению, которое частично может исправить ситуацию.

“Если коротко, было решено ограничить действие вышеуказанных поправок статьями 190 и 191, а также разделами VII, XVII, XVIII специальной части Уголовного кодекса Украины - преступления в сфере хозяйственной и служебной деятельности, а также против правосудия“, - сообщил он.

Но для того, что они вступили в силу, их нужно еще проголосовать.

Напомним, 3 октября депутаты во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов и законодательные акты, который запускает судебную реформу.