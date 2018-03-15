В Кропивницком без тепла остались 75 домов, детсады и школы

Отопление нескольких микрорайонов города отключили из-за долгов.

В областном центре не работают четыре котельных mignews.com

В Кропивницком в среду, 14 марта, из-за задолженности по оплате коммунальных услуг отключили от теплоснабжения 75 домов, 4 детских садика и 2 школы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На данный момент в должниках числятся шесть котельных, обеспечивающих теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы (около 15 тыс. абонентов).

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“По состоянию на 20 часов работа 2 котельных восстановлена, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских садика, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта. Температура воздуха 1 градус тепла“, - заявили в ГСЧС.

Ранее 7 марта из-за аварии в Кропивницком без тепла остались пять зданий.

Напомним, 3 марта в Харькове на тепломагистрали произошел порыв.