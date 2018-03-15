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Украина опустилась в мировом рейтинге счастья

Комментариев: 7
На уровень счастья украинцев повлияли доходы, ощущение свободы и доверия, продолжительность жизни, социальная защита и щедрость.
С 2015 по 2017 года Украина была на 132 месте
С 2015 по 2017 года Украина была на 132 месте
detector.media

В мировом рейтинге счастья Украина заняла 138 место из 156 стран. Об этом сообщается во Всемирном докладе о счастье подразделения ООН по поиску решений стабильного развития.

Место в рейтинге определяется по следующим критериям: ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция. Индекс уровня счастья рассчитывается из ряда экономических показателей - уровня безработицы, инфляции, уровня ВВП и миграции.

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Исходя из рейтинга, в период с 2015 по 2017 год украинцы себя чувствуют менее счастливыми по сравнению с 2014-2016 годами (Украина заинмала в рейтинге 132 место). На уровень счастья украинцев повлияли доходы, ощущение свободы и доверия, продолжительность жизни, социальная защита и щедрость.

Таким образом, Украина заняла место между Суданом и Того. 

Самый высокий индекс счастья у Финляндии. На втором месте Норвегия, третьем - Дания. Далее идет Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия.

Самый низкий индекс у Южного Судана, Центрально-Африканской Республики и Бурунди. 

Напомним, 6 марта в число 1000 лучших университетов мира 2018 года по версии QS World University Rankings вошли шесть украинских вузов.

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Ранее, 22 февраля, социологическая группа Рейтинг опубликовала данные опроса, согласно которому критической или напряженной политическую ситуацию в стране назвали 92% украинцев.

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Теги: Украина, ООН, рейтинг, счастье, население
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Комментариев (7)
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Почемучка33    15.03.2018, 11:06
Оценка:  +2
Почемучка33
"А в остальном, прекрасная маркиза все хАрашо, все хАрашо..."
Coюзник    15.03.2018, 11:02
Оценка:  -3
Coюзник
Почему то ни кто не говорит что Украина на 5-м месте из 49 стран на параолимпиаде ... ведь общее впечатление о стране формируется не только из плохих новостей ... поверьте господа журналисты хороших новостей об Украине куда больше чем негативных
Coюзник    15.03.2018, 10:37
Оценка:  -7
Coюзник
Классическое выражение ЮВ "все пропало" ... СМИ Ураины и забежные ... каждый день вбивают в головы граждан Украины что понизить самооценку населения ... и это пропаганда идет последних 27 лет ... ксожалению
Coюзник    15.03.2018, 10:38
Оценка:  -7
Coюзник
с молчаливого одобрения элиты страны
Coюзник    15.03.2018, 10:42
Оценка:  -6
Coюзник
Дурашка я обычный патриот своей страны
Coюзник    15.03.2018, 10:42
Оценка:  -6
Coюзник
Врать не надо надо говорить правду
Coюзник    15.03.2018, 10:41
Оценка:  -6
Coюзник
А чего минусить??? Я наверное один из последних в этой стране оптимистов ... в течении 5 минут докажу любому что реальное место страны в 20-развитых стран мира ...
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