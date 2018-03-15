Украина опустилась в мировом рейтинге счастья

На уровень счастья украинцев повлияли доходы, ощущение свободы и доверия, продолжительность жизни, социальная защита и щедрость.

С 2015 по 2017 года Украина была на 132 месте detector.media

В мировом рейтинге счастья Украина заняла 138 место из 156 стран. Об этом сообщается во Всемирном докладе о счастье подразделения ООН по поиску решений стабильного развития.

Место в рейтинге определяется по следующим критериям: ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция. Индекс уровня счастья рассчитывается из ряда экономических показателей - уровня безработицы, инфляции, уровня ВВП и миграции.

Читай также: Украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных

Исходя из рейтинга, в период с 2015 по 2017 год украинцы себя чувствуют менее счастливыми по сравнению с 2014-2016 годами (Украина заинмала в рейтинге 132 место). На уровень счастья украинцев повлияли доходы, ощущение свободы и доверия, продолжительность жизни, социальная защита и щедрость.

Таким образом, Украина заняла место между Суданом и Того.

Самый высокий индекс счастья у Финляндии. На втором месте Норвегия, третьем - Дания. Далее идет Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия.

Самый низкий индекс у Южного Судана, Центрально-Африканской Республики и Бурунди.

Напомним, 6 марта в число 1000 лучших университетов мира 2018 года по версии QS World University Rankings вошли шесть украинских вузов.

Читай также: Россияне счастливы, как никогда - социологический опрос

Ранее, 22 февраля, социологическая группа Рейтинг опубликовала данные опроса, согласно которому критической или напряженной политическую ситуацию в стране назвали 92% украинцев.