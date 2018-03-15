Рада утвердила дисциплинарный устав Нацполиции

Устав определяет полномочия полицейских, виды поощрений и дисциплинарных взысканий.

Верховная Рада утвердила дисциплинарный устав Национальной полиции. За закон о дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины 4670 проголосовал 251 депутат, передает корреспондент LIGA.net.

Устав определяет полномочия полицейских, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, порядок их обжалования.

В частности, законом предусмотрено, что полицейскому запрещается выполнять преступный приказ.

Также согласно документу полицейских могут поощрять как денежным вознаграждением или "ценным подарком", так и присвоением специального звания, высшего на одну ступень от звания, предусмотренного занимаемой штатной должностью.

Получив такой приказ, полицейский обязан письменно доложить руководителю, который его отдал и своему непосредственному начальнику. Выполнение полицейским преступного приказа или невыполнение законного влекут за собой ответственность.

Напомним, 14 марта Верховная Рада криминализировала добровольное половое сношение совершеннолетнего с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.