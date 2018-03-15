В Миргороде от огнестрельного ранения погиб военный

Обстоятельства происшествия выясняются.

Предполагают, что это могло быть самоубийство novynarnia.com

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В одной из воинских частей в городе Миргород Полтавской области из-за огнестрельного ранения погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

“Около 2:00 (четверга) в колл-центр 102 полиции Полтавщины поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода“, - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы. Предварительно, одна из основных версий - самоубийство, однако правоохранители проверяют и другие версии, устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

По этому факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, 13 марта на полигоне Широкий Лан при пожаре погиб военный.