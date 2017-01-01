В Черноморске сожгли Ягуар депутата Самопомичи

Депутат утверждает, что это очередная попытка дестабилизировать ситуацию в Черноморске.

Главе Одесского областного объединения Самопомич (Самопомощь) Ивану Смиренскому в ночь с 14 на 15 марта подожгли авто, предварительно облив бензином. В Сети появилось видео, где горит автомобиль политика.

Об этом сообщили в пресс-службе политической партии. Депутат говорит, что накануне происшествия не получал никаких угроз. Также Иван Смиренский отметил, что сделать это могли те, кому выгодна дестабилизация ситуации в городе. Сообщается, что службы выехали оперативно, но все равно не успели – Jaguar Смиренского сгорел дотла.

Депутату от Самопомичи подожгли автомобиль 0:00 / 00:18

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Напомним, 11 января в Киеве сожгли Гелендваген общественного активиста. Владелец авто полагает, что к поджогу причастны люди, которые ведут застройку возле Ботанического сада в печерском районе.