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В Черноморске сожгли Ягуар депутата Самопомичи

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Депутат утверждает, что это очередная попытка дестабилизировать ситуацию в Черноморске.
Смиренский утверждает, что не получал угроз накануне происшествия
Смиренский утверждает, что не получал угроз накануне происшествия
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Главе Одесского областного объединения Самопомич (Самопомощь)  Ивану Смиренскому в ночь с 14 на 15 марта подожгли авто, предварительно облив бензином. В Сети появилось видео, где горит автомобиль политика.

Об этом сообщили в пресс-службе политической партии. Депутат говорит, что накануне происшествия не получал никаких угроз. Также Иван Смиренский отметил, что сделать это могли те, кому выгодна дестабилизация ситуации в городе. Сообщается, что службы выехали оперативно, но все равно не успели – Jaguar Смиренского сгорел дотла.

Депутату от Самопомичи подожгли автомобиль
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Напомним, 11 января в Киеве сожгли Гелендваген общественного активиста. Владелец авто полагает, что к поджогу причастны люди, которые ведут застройку возле Ботанического сада в печерском районе.

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Теги: Черноморск, поджог, Самопомич
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