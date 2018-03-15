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Савченко могут обвинить в госперевороте - Геращенко

Комментариев: 1
Также в Раде предлагают лишить Савченко звания Героя Украины.
Савченко якобы занималась агитацией и подрывной деятельностью
Савченко якобы занималась агитацией и подрывной деятельностью
УНИАН

Народному депутату Надежде Савченко могут предъявить подозрение в причастности к подготовке государственного переворота, а также лишить звания Героя Украины.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Украинская правда.

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“Я думаю, что у генерального прокурора достаточно оснований для того, чтобы предъявлять обвинения той же Савченко. Не исключаю, что вслед за Бакулиным мы увидим предложение о снятии депутатской неприкосновенности с нее… Ее подозревают в соучастии организации и подготовке переворота“, - заявил он.

Савченко якобы ездила по воинским частям, занимаясь агитацией и подрывной деятельностью.

Геращенко считает, что российские СМИ и спецслужбы “раскрутили госпожу Савченко, когда она сидела в тюрьме в России“ и добавил, что суды РФ ни на одном судебной процессе над украинцами не вели прямые телетрансляции м не давали возможность одевать футболки с украинской символикой. 

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Как сообщает пресс-служба партии Народный Фронт, Савченко решили исключить из состава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, а также предлагают лишить ее звания Героя Украины.

“Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны проголосовал за исключение народного депутата Надежды Савченко из своего состава и предлагает лишить ее звания Героя Украины“, - говорится в сообщении.

С соответствующим предложением выступил народный депутат от фракции Юрий Береза в ходе заседания комитета. 

Напомним, 14 марта Надежда Савченко была замечена в аэропорту Мюнхена на пути в Киев. Ранее, 13 марта, в ГПУ заявили, что внесут представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Савченко, если она не придет на допрос.

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Теги: Савченко, Геращенко, Верховная Рада, звание
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Комментариев (1)
Letohradek    15.03.2018, 11:16
Оценка:  0
Letohradek
Обвиняйте, она в протест объявит голодовку ))
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