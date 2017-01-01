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Луценко сообщил, когда будут судить Добкина и Новинского

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Луценко отметил, что расследование по Добкину и Новинскому завершается, проводятся последние экспертизы.
Подобная ситуация и с делами Розенблата и Полякова
Подобная ситуация и с делами Розенблата и Полякова
УНИАН

Генпрокуратура планирует передать производства по народным депутатам Михаилу Добкину и Вадиму Новинскому в суд в первой половине года.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

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“Двое народных депутата, с которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе по материалам Генеральной прокуратуры Украины, а именно Добкин и Новинский - материалы следствия завершаются, мы ждем последних экспертиз и дела в этом году, планируем в первой половине, будут переданы в суд“, - сказал он.

Генпрокурор добавил, что такая же ситуация и с уголовными производствами в отношении Максима Полякова и Борислава Розенблата, в рамках которых он по материалам НАБУ он подписывал представления на лишение неприкосновенности.

Напомним, 12 марта Луценко предложил народному депутату Оппозиционного блока Евгению Бакулину заключить соглашение со следствием и дать показания.

Ранее, 21 ноября, Печерский районный суд Киева продлил обязательства народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина не выезжать границу.

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Теги: ГПУ, Луценко, суд, Новинский, Добкин
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