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Савченко: Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина

Комментариев: 14
Нардеп обнародовала новые подробности обстоятельств событий на Евромайдане в 2014 году.
Савченко обвинила власти Украины в причастности к расстрелам на Майдане
Савченко обвинила власти Украины в причастности к расстрелам на Майдане
EPA/UPG

Народный депутат Надежда Савченко заявила что в 2014 году во время Евромайдана видела, как спикер ВР Андрей Парубий лично заводил снайперов в гостиницу Украина, также она утверждает, что генпрокурор Юрий Луценко в 2014 году призвал к перевороту и говорил, что на Майдане будет оружие.

Об этом она рассказала во время сегодняшнего брифинга после возвращения из Мюнхена, передает Страна.

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“Видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходы люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. Эти люди сейчас в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина“, - сообщила Савченко.

Она добавила, что в 2014-ом Луценко призывал с трибуны идти в наступление, обещал, что будет оружие. По ее мнению он стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления. 

“Генеральному прокурору Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором, чтобы никогда принятии не расследовались его преступления против украинского народа“, - добавила Савченко.

Она добавила, что преступления против Майдана никогда не будут расследованы.

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“Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему показания“, - отметила Савченко, поясняя, почему эти данные не были обнародованы ранее.

Напомним, нардепа Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в ходе расследования дела главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Ранее сообщалось, что нардеп Сергей Пашинский фигурирует в эпизоде уголовного производства о событиях на Майдане, связанном со скандальной винтовкой. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ  Сергей Горбатюк. По словам Савченко,  “Горбатюку не дают работать“.

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Теги: Евромайдан, Савченко, Парубий, оружие, расстрелы, майдан, Киев, революция
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Комментариев (14)
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Goldy7    15.03.2018, 12:42
Оценка:  0
Goldy7
картавый с экрана тв лично призывал всех у кого есть оружие выйти на улицу-было помню
Людмил_А    15.03.2018, 12:36
Оценка:  0
Людмил_А
Не она одна это видела, в интернете полно фоток и видео.
krolikoffnеt    15.03.2018, 12:39
Оценка:  -1
krolikoffnеt
Ни одной подобной фотки в сети не встречал. Может вас и удивит, но ПАрубий до Майдана силовиками не руководил . В том смысле что вообще не руководил, тем более снайперскими отрядами .
Глод    15.03.2018, 11:59
Оценка:  +4
Глод
Чего раньше молчала?
Vasya_iz_Ivanovo    15.03.2018, 12:14
Оценка:  +1
Vasya_iz_Ivanovo
Статью прочитай!
Asmo    15.03.2018, 12:27
Оценка:  0
Asmo
Учитывая такое количество народа на Майдане, именно Савченко оказалась в нужном месте и в нужное время что бы засечь Парубия со снайперами, но всё это время была вынужденна молчать, ну да, был бы это какой человек публичный, а то депутат ВР и герой Украины, кто же ее послушал бы
chytan    15.03.2018, 11:51
Оценка:  +1
chytan
А Дартвейдера и "звезду смерти" она не видела ? Это боярышник или новые методички кремля ?
dj_qwe    15.03.2018, 11:55
Оценка:  +1
dj_qwe
Ну в противовес её заявлению нужно, как минимум доказать обратное, опровергнув её слова доказательствами противоположного. А пока этого не - версия Савченко на 50% правда и на 50% дезинформация. Не более того.
krolikoffnеt    15.03.2018, 12:38
Оценка:  -1
krolikoffnеt
dj_qwe - дискутировать с идиотами и агентами фсбе непродуктивно. Их просто надо игнорировать.
dj_qwe    15.03.2018, 11:49
Оценка:  +3
dj_qwe
Вот это поворот
Хюндай    15.03.2018, 11:47
Оценка:  +1
Хюндай
Ей обязаны выдать брони жилет и каску после такого заявления.Так как она живой свидетель по делу снайперов.
krolikoffnеt    15.03.2018, 12:37
Оценка:  -1
krolikoffnеt
Ей надо слабительное выдать. Какая то она вся напряженная .
diver117    15.03.2018, 11:45
Оценка:  +5
diver117
Савчено-диспетчер Карлос!
Woodbrother    15.03.2018, 11:47
Оценка:  0
Woodbrother
Она его заместитель.
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