Савченко: Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина

Нардеп обнародовала новые подробности обстоятельств событий на Евромайдане в 2014 году.

Народный депутат Надежда Савченко заявила что в 2014 году во время Евромайдана видела, как спикер ВР Андрей Парубий лично заводил снайперов в гостиницу Украина, также она утверждает, что генпрокурор Юрий Луценко в 2014 году призвал к перевороту и говорил, что на Майдане будет оружие.

Об этом она рассказала во время сегодняшнего брифинга после возвращения из Мюнхена, передает Страна.

Читай также: День героев Небесной сотни: прошло четыре года, за расстрел никто не наказан

“Видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходы люди с оружием. Я говорила, кто эти люди. Эти люди сейчас в парламенте. Я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу Украина“, - сообщила Савченко.

Она добавила, что в 2014-ом Луценко призывал с трибуны идти в наступление, обещал, что будет оружие. По ее мнению он стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления.

“Генеральному прокурору Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором, чтобы никогда принятии не расследовались его преступления против украинского народа“, - добавила Савченко.

Она добавила, что преступления против Майдана никогда не будут расследованы.

Читай также: Луценко готов внести представление на арест Савченко

“Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему показания“, - отметила Савченко, поясняя, почему эти данные не были обнародованы ранее.

Напомним, нардепа Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в ходе расследования дела главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Ранее сообщалось, что нардеп Сергей Пашинский фигурирует в эпизоде уголовного производства о событиях на Майдане, связанном со скандальной винтовкой. Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. По словам Савченко, “Горбатюку не дают работать“.